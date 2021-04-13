«Газпром» наметил путь через Монголию

«Газпром» утвердил технико-экономический анализ проекта строительства транзитного газопровода «Союз Восток», идущего через Монголию в Китай. Тем временем пока нет ясности относительно того, как будет выглядеть российская часть проекта — газопровод «Сила Сибири-2». Из материалов «Газпрома» следует, что трубу планируется вести с запада Ямала до Красноярска, причем основная часть маршрута придется на безлюдную тайгу. По оценкам аналитиков, при такой трассировке протяженность трубы составит более 2 тыс. км, а стоимость и сложность работ будут сравнимы со строительством «Силы Сибири».

«Газпром» отчитался об очередном этапе проекта экспортного газопровода «Союз Восток», идущего из России в Китай через Монголию. Как сообщила монополия 12 апреля, завершен технико-экономический анализ проекта, который подразумевает определение оптимального маршрута прохождения газопровода по территории Монголии, его протяженности, диаметра, рабочего давления и числа компрессорных станций.

«Предварительные расчетные показатели проекта дают необходимую экономическую эффективность его реализации»,— утверждают в компании.

Следующий этап — технико-экономическое обоснование (ТЭО, включает инвестиционные и эксплуатационные затраты), его разработка должна быть завершена до конца года, сообщила компания. Хотя на встрече с президентом в январе глава компании Алексей Миллер сообщал, что ТЭО будет готово «буквально в первом квартале 2021 года».

Транзитная труба через Монголию мощностью до 50 млрд кубометров в год, по планам компании, должна соединить газотранспортные инфраструктуры запада и востока РФ, газифицировать Восточную Сибирь, не имеющую сейчас доступа к магистральному газу. В целом проект носит название «Сила Сибири-2» (по аналогии с уже построенным газопроводом в Китай «Сила Сибири»), его монгольская часть — «Союз Восток».

Между тем возможный маршрут газопровода по территории РФ пока вызывает больше вопросов, чем его монгольский участок. Согласно материалам, размещенным на сайте «Газпрома», начальной точкой газопровода будут месторождения западного Ямала — Бованенково и Харасавей, которые также являются ресурсной базой для поставок в Европу. Центральная часть трубопровода южнее Нового Уренгоя при этом идет не параллельно действующей газопроводной системе в направлении Сургута и далее Новосибирска, а предполагает новое строительство практически по прямой линии до Красноярска (см. карту). Этот маршрут короче, но и одновременно сложнее, поскольку тогда трубу придется вести через тайгу, где сопутствующая инфраструктура отсутствует вовсе.

Дмитрий Маринченко из Fitch отмечает, что на текущем этапе оценить рентабельность газопровода в Китай через Монголию затруднительно: неясен бюджет, объемы, а также условия поставки газа. Однако важно, по его мнению, что этот транзитный маршрут может дать «Газпрому» больше гибкости — газ, добываемой в Западной Сибири, можно будет экспортировать как в Европу, так и в Китай. Желание «Газпрома» увеличить поставки газа в Китай понятны, добавляет он — в долгосрочной перспективе спрос на газ в Европе может начать падать из-за энергетического перехода.

Аналитик по газу Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов напоминает, что у «Газпрома» существует сеть газопроводов из Надым-Пур-Таза до Новосибирска — она потенциально может быть расширена с помощью лупингов под реализацию поставок западносибирского газа в Китай. Пока не ясно, замечает он, попадет ли в орбиту этого газопровода Красноярск, планы газификации которого были подготовлены еще в советское время. Например, при строительстве газопровода «Сила Сибири» так и не был газифицирован такой крупный город, как Чита.

Если же при строительстве «Силы Сибири-2» планируется проложить полноценную новую магистраль от Ямала до Монголии через Красноярск, то это станет строительством, по сложности и цене сравнимым с масштабом проекта «Сила Сибири», полагает аналитик.

Конечная стоимость «Силы Сибири» никогда не раскрывалась: сметная стоимость первого участка составляла 800 млрд руб. в ценах 2011 года, второго участка Ковыкта—Чаянда — 253 млрд руб. в ценах 2018 года.

Татьяна Дятел