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В Казани представят концепцию создания парка на берегу Казанки

Техническое задание на проектирование Спортивного парка, который планируют создать на территории площадью 76 га от моста «Миллениум» до третьей транспортной дамбы со стороны стадиона «Ак барс арена», обсудят с жителями Казани 15 апреля. Как сообщила пресс-служба дирекции «Парков и скверов Татарстана», собрание в корпусе КНИТУ-КАИ на Четаева, 18а проведут архитекторы бюро «Архитектурный десант».

Предполагается, что в парк будет включена особо охраняемая природная территория «Крачковые озера». В планах архитекторов создать пространство для отдыха с благоустроенной набережной, удобной спортивной инфраструктурой, велобеговым треком, детскими площадками и площадкой для выгула собак.

Всего, согласно Cтратегии развития Казанки, на прибрежных территориях реки планируется создать 12 парков. Один из них — экстрим-парк «Урам» под мостом «Миллениум» был открыт летом прошлого года. Еще пять, в том числе Спортивный парк, а также «Сады у Казанки», Савиновский парк, Русско-Немецкая Швейцария и парк «Манзара» будут спроектированы в 2021 году. Площадь новых пространств составит 1536 га, они будут иметь 150 км пешеходных маршрутов.

На сайте Госуслуг Татарстана 26 апреля откроется голосование за объекты благоустройства в 2022 году: жители смогут назвать приоритеты развития прибрежных территорий Казанки, ответить на опрос по пяти проектируемым паркам и высказаться по экстрим-парку «Урам», отмечают в «Парках и скверах Татарстана».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"


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