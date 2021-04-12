Профицит бюджета в январе-марте составил более 205 млрд руб.

Федеральный бюджет в январе-марте, по предварительной оценке Минфина, исполнен с профицитом в 205,019 млрд руб.

Исполнение основных показателей федерального бюджета за этот период составило:

объем поступивших доходов — 5,299 трлн руб., или 28,2% к общему объему доходов федерального бюджета;

исполнение расходов — 5,094 трлн руб., или 23,7% к общему объему расходов федерального бюджета.

В конце 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. Бюджет будет дефицитным. В 2021 году запланирован дефицит бюджета 2,75 трлн руб. (2,4% ВВП), в 2022-м — 1,25 трлн руб. (1% ВВП), в 2023-м — 1,41 трлн руб. (1,1% ВВП).

Основные параметры бюджета:

2021 год — доходы: 18,8 трлн руб., расходы: 21,52 трлн руб., прогнозный объем ВВП: 115,53 трлн руб.;

2022 год — доходы: 20,6 трлн руб., расходы: 21,88 трлн руб., прогнозный объем ВВП: 124,22 трлн руб.;

2023 год — доходы: 22,3 трлн руб., расходы: 23,67 трлн руб., прогнозный объем ВВП: 132,82 трлн руб.

Госдума приняла закон 26 ноября. Совет федерации одобрил его 2 декабря.