Rado выпустила первые часы Captain Cook из керамики

Для людей, в общих чертах знакомых с творчеством Rado, заголовок может показаться тавтологией: а из чего их делали раньше, как не из высокотехнологичной керамики, на которой специализируется марка? А вот и нет: корпус часов, названных в честь британского мореплавателя Джеймса Кука, и в момент их дебюта в 60-е, и с 2017 года, когда они вернулись в гамму Rado, выполнялся из стали (в последние годы — еще и из бронзы). Керамической была только вставка с дайверской шкалой во вращающийся стальной безель.

Теперь же появилась модель Captain Cook High-Tech Ceramic, в которой из гипоаллергенной и устойчивой к появлению царапин керамики выполнен сам корпус диаметром 43 мм и толщиной 14,6 мм (безель по-прежнему стальной, а вставка в него — керамическая).

Новинка выпущена в четырех цветовых версиях: три из них — в черных корпусах (отличия — в PVD-покрытии безеля и выборе между керамическим браслетом или каучуковым ремешком), четвертая — в корпусе из серой плазменной керамики (только на браслете и с синей вставкой в безель). Водонепроницаемость корпуса составляет 300 м. Автоматический механизм с антимагнитной пружиной Nivachron и солидным 80-часовым запасом хода оставлен видимым как с внешней, так и с внутренней стороны, сквозь тонированные сапфировые стекла циферблата и задней крышки.

Rado Captain Cook High-Tech Ceramic уже доступны в бутиках марки.