В Краснодаре будут судить фальшивомонетчика

В Советский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя. Он обвиняется в перевозке, хранении в целях сбыта и сбыт поддельных денег (ч. 1 ст. 186 УК РФ). Молодому человеку грозит до 8 лет лишения свободы, а также штраф в размере до 1 млн руб. В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в прокуратуре края.

По версии следствия, молодой человек приобрел 63 поддельные денежные купюры номиналом 5 тыс. руб. каждая, которые перевозил, хранил в целях сбыта и сбывал в декабре 2020 года, совершив покупки через объявления на интернет-ресурсе сотового телефона и драгоценных металлов.

Преступная деятельность гражданина пресечена ОЭБиПК УМВД России по г. Краснодару.

Василий Хитрых