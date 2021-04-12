Загорелась кровля хостела рядом с «Невской мануфактурой»

Пламя с горящего здания на территории «Невской мануфактуры» перекинулось на кровлю хостела.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, данные о пожаре на улице Тельмана, 8 поступили в 18:10 по мск. В трехэтажном здании площадью 800 кв.м. расположен хостел «Мэрибэль». Горят деревянные конструкции чердака на площади 50 кв.м. Данных о пострадавших нет.

Существует угроза распространения огня на соседние строения, пишет «Интерфакс».

Пожар в здании бизнес-центра «Невская мануфактура» начался около 13 часов дня. За несколько часов его площадь выросла до 10 кв. м. Обрушились перекрытия. При тушении пострадали двое пожарных, один считается погибшим. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).