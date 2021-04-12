Бастрыкин поручил выяснить причины пожара на «Невской мануфактуре»

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК по Петербургу выяснить все обстоятельства и причины пожара на территории «Невской мануфактуры». Как сообщили в пресс-службе СК, ход расследования поставлен на контроль.

В пресс-службе добавили, что во время тушения пострадали двое сотрудников МЧС, они госпитализированы. Поиски еще одного пожарного продолжаются.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Добавим, что по данным ГУ МЧС, в здании происходит горение на площади 10 тыс. кв. м., произошло обрушение кровли на площади 10 тыс. кв. м.

«Фонтанка.ру» пишет, что к тушению привлекут вертолеты Западного военного округа. В настоящее время на пожаре работает один веротлет К-32 с водосливным устройством.