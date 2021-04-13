Почтальонов отправляют на консервацию

Государственная трудовая инспекция по Нижегородской области снова пытается заставить «Почту России» отменить требования, по которым почтальонов обязывают торговать консервами и бытовыми товарами. В Дзержинске несколько десятков почтальонов заявили, что их уволили после того, как они отказались вместе с доставкой пенсий разносить и предлагать жителям различные товары. В региональном отделении «Почты России» говорят, что действуют в строгом соответствии с внутренними инструкциями и Трудовым кодексом. В защиту почтальонов выступили более 800 пенсионеров. Они не хотят терять привычных доставщиков пенсии «из-за консервных банок».



В Дзержинске (Нижегородская область) работников АО «Почта России» начали увольнять после того, как они отказались брать на себя дополнительные обязанности по продаже продуктов и бытовых товаров. Руководство Дзержинского почтамта в одностороннем порядке изменило условия трудовых договоров, вписав в них новые обязанности для почтальонов. С теми, кто не согласился работать на новых условиях, трудовые договоры расторгаются. По данным региональной инспекции по труду (Роструд), уволены 40 работников Дзержинского почтамта. В Роструде считают подобные действия «Почты России» незаконными, так как квалификационный справочник рабочих профессий не предусматривает включение в должностные обязанности почтальона реализацию товаров народного потребления. При этом в инспекции отмечают, что подобные нарушения в Дзержинском почтамте выявлялись неоднократно.

Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, в 2020 году Дзержинский городской суд уже признавал АО «Почта России» виновным в нарушении трудового законодательства (ч.1 ст.5.27.1 КоАП РФ) в Дзержинском почтамте. За привлечение почтальонов к торговле продуктами компания была оштрафована на 80 тыс. руб. От «Почты России» потребовали отменить план продаж для почтальонов. На какое-то время торговля продуктами питания исчезла из обязанностей почтальонов, но после смены руководства почтамта обязанность появилась вновь, а предписание Роструда было успешно оспорено в суде.

В начале марта в трудовую инспекцию снова поступили жалобы от почтальонов, и ведомство начало новую проверку. По ее итогам «Почте России» во второй раз было предписано отменить для почтальонов обязанности по торговле продуктами. В случае, если это требование не будет выполнено, «Почте России» может быть выписан штраф от 100 до 200 тыс. руб.

В нижегородском управлении «Почты России» уверены в своей правоте. В компании утверждают, что обязанности почтальонов по продаже продуктов питания закреплены в их должностной инструкции с 2011 года. Они предусмотрены локальными нормативными актами «Почты России» и ее уставом. В новой версии трудового договора эти нормы были продублированы, а не вменены в качестве дополнительной обязанности. Уведомления о внесении изменений в трудовые договоры были выданы сотрудникам за два месяца. После этого им неоднократно предлагалась другая работа в соответствии с квалификацией и состоянием здоровья. С теми, кто принял предложение о новой работе или согласился на изменения, прекращать трудовые отношения «Почта России» не будет. С сотрудниками, не принявшими изменения, договоры будут прекращены в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Пока, по данным компании, в Дзержинске уволены 26 почтальонов. Предписание трудовой инспекции «Почта России» снова обжалует в суде.

На почте “Ъ-Приволжье” сообщили, что в 2020 году продажи товаров народного потребления в Дзержинском почтамте выросли на 31% по сравнению с предыдущим годом. Поэтому говорить о полном отсутствии спроса на данную услугу говорить некорректно. Ранее в «Почте России» настаивали, что продажа розничных товаров на дому является частью социальной функции организации. Занимающиеся этим сотрудники получают прибавку к зарплате в размере 6% от товарооборота в месяц.

Получившие сообщения о предстоящем увольнении дзержинские почтальоны провели сход, на котором пообщались с журналистами. В сюжете телеканала «Кстати» они говорят, что руководство почтамта поставило для почтальонов первого класса план в 80 тыс. руб. Именно на эту сумму каждый из почтальонов должен продать продукты или бытовые товары. Если люди отказываются от покупок, почтальоны должны «уговаривать, пускать слезу и говорить, что их уволят», пожаловались дзержинские сотрудники почты. Сетевое издание «Дзержинское время» пишет, что пенсионеры, узнав о предстоящем увольнении почтальонов, за один день собрали более 800 подписей в их поддержку. В открытом обращении к губернатору Глебу Никитину они пишут, что им на дому нужна только «пенсия в полном объеме в день доставки как можно раньше». Они просят сохранить на работе сотрудников, которым они доверяют и которых «выгоняют с работы из-за консервных банок».

Сейчас в Нижегородской области создана межведомственная рабочая группа по вопросам нарушения трудовых прав почтальонов. Она должна выработать меры, чтобы предотвратить массовое увольнение работников. Дзержинская городская прокуратура начала проверку по факту расторжения договоров с сотрудниками почты. По сообщениям российских СМИ, жалобы почтальонов на незаконные требования по продаже продуктов и других товаров поступали в Астрахани, Оренбурге, Костроме, Татарстане, Кемерове, Екатеринбурге, Уфе и на Камчатке.

Андрей Репин