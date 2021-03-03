Нижегородские почтальоны продолжают жаловаться на нарушения трудовых прав

Госинспекция труда по Нижегородской области проводит повторную проверку Дзержинского почтамта в связи с жалобами сотрудников на нарушения трудовых прав, сообщили в ведомстве. По словам почтальонов, работодатель заставляет их продавать продукты питания во время разноса пенсий населению.

Ранее Госинспекция указала на то, что привлекать почтальонов к торговле продуктами незаконно. В 2020 году Дзержинский почтамт уже был оштрафован на 80 тыс. руб. за такое нарушение. «В случае повторных нарушений меры будут ужесточены»,— сообщили в инспекции.

Кроме того, сотрудники Дзержинского почтамта попросили проверить индексацию зарплаты и оплату труда в праздничные дни. Такую же жалобу в инспекцию направили сотрудники Заволжского отделения почты России. По этому обращению проводится внеплановая проверка.

Анастасия Еремина