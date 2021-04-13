В суд пригласили жюри

Суд Красноярска вчера сформировал коллегию присяжных заседателей для рассмотрения уголовного дела известного предпринимателя Анатолия Быкова, который обвиняется в организации в 1994 году заказного убийства. Большинство вызванных в суд кандидатов взяли самоотвод, объяснив это религиозными соображениями, необходимостью лечения и отсутствием свободного времени. В состав жюри отобраны по трое женщин и мужчин. 22 апреля со вступительным словом перед присяжными выступит гособвинитель.



Свердловский райсуд Красноярска в понедельник выбрал коллегию присяжных заседателей, которые вынесут вердикт по уголовному делу в отношении предпринимателя Анатолия Быкова. Об этом сообщили в краевой прокуратуре. По данным источников „Ъ-Сибирь“, из вызванных в суд 150 кандидатов пришли лишь 38, большинство из них взяли самоотвод. Одни посчитали невозможным участвовать в предстоящем судебном процессе по религиозным соображениям, другие проходят лечение, по мнению третьих, у них вряд ли хватит времени для столь плотного графика судебных заседаний. Предполагается, что слушания будут проходить три-четыре раза в неделю, а сам процесс может растянуться на несколько месяцев. В итоге было отобрано шесть основных присяжных — три женщины и три мужчины разного возраста. Еще шесть присяжных — запасные. «Защита удовлетворена составом коллегии. Надеюсь, что коллегия будет объективной, независимой, будет судить с учетом своего жизненного опыта и здравого смысла. Надеюсь, что мы продуктивно поработаем»,— заявил „Ъ-Сибирь“ адвокат Алексей Прохоров. Также присяжные в совещательной комнате избрали старшину коллегии. Разбирательство дела по существу начнется 22 апреля со вступительного слова прокурора Жанны Волнистовой. Будут ли на слушания допущены СМИ — пока неизвестно.

Анатолия Быкова задержали в начале мая 2020 года сотрудники ФСБ и Следственного комитета РФ (СКР). Известному бизнесмену предъявили обвинение в организации заказного убийства двух человек (ст. 17, 102 УК РСФСР). Согласно материалам дела, в 1994 году киллеры якобы по его поручению расстреляли красноярского предпринимателя Александра Наумова и его знакомого Кирилла Войтенко. По версии СКР, убийство было ответом на организованное ими покушение на Анатолия Быкова — был взорван его автомобиль. Причиной же конфликта, отмечается в деле, стало несогласие по вопросу неравного распределения доходов от совместного бизнеса. По решению суда господина Быкова водворили в СИЗО. Когда расследование было завершено, Анатолий Быков, считающий себя невиновным, а задержание необоснованным, заявил ходатайство о разбирательстве дела с участием присяжных заседателей. В ходе предварительных слушаний, которые состоялись в середине марта, это прошение было удовлетворено.

Отметим, что это только первое из пяти уголовных дел, которые были год назад заведены на бывшего главу совета директоров КрАЗа Анатолия Быкова. Еще четыре дела находятся в производстве: о налоговых махинациях на 77 млн руб. (ст. 199 УК РФ), о создании преступного сообщества (ст. 210), об организации убийства красноярского бизнесмена Андрея Неколова (ст. 105) и о покушении на убийство вице-президента Федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского (ст. 30, 105).

Константин Воронов