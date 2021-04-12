«Космос — действительно объединяющая идея»

Как заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, День космонавтики — не отраслевой и профессиональный праздник, а честь для великой страны. По его словам, отрасль находится на пороге больших перемен. Среди них и грядущая лунная экспедиция. 12 апреля в России отмечается 60-летие первого полета человека в космос. По этому случаю во всей стране проходят торжественные мероприятия. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе согласен с тем, что День космонавтики действительно заслуживает большего внимания, чем сейчас.

Дмитрий Рогозин, ответственный за российский космос, по случаю большого праздника поведал о состоянии отрасли на современном этапе. Его выступление было выдержано в духе времени. Глава российской космической корпорации упомянул и подлые американские санкции, которые мешают развитию. Поведал он и о том, что сущность Дня космонавтики сопоставима с Днем Победы. Несмотря на войну и потери, СССР первым запустил человека в космос и сумел мобилизоваться. Конечно же, глава «Роскосмоса» обрисовал и радужные перспективы. Страна должна получить новую ракетно-космическую технику. Грядет большая лунная экспедиция, сначала посредством автоматических станций, а затем, к 2030 году, вполне вероятна историческая высадка наших космонавтов. Рогозин упомянул большое число желающих из разных стран сотрудничать с Россией по данному направлению.

С сожалением приходится признать, что нынешнее восприятие программы покорения космоса серьезно отличается от того, что было в СССР.

Для этого есть некоторые основания: и многочисленные аварии (знаменитая фраза «что-то идет не так»), и историческая дырка в Международной космической станции, которую всем миром заделывали, и неоднозначные итоги строительства космодрома «Восточный» с фактами коррупции. Наконец, сама фигура Дмитрия Рогозина — журналиста по образованию — также неоднократно становилась причиной едких комментариев. Можно привести главный хит социальных сетей сегодняшнего дня: 17-метровый космонавт в Красноярске не устоял при сильном ветре и завалился. Мол, вот она — нынешняя российская космическая реальность. И, тем не менее, российский космос заслуживает большой похвалы. В первую очередь потому, что это больше не передовая в битве сверхдержав.

Более того, во многом это возможность для единения и кооперации, о чем и говорит Дмитрий Рогозин. Во-вторых, он сумел выжить в отнюдь не простой ситуации. Многочисленные КБ и заводы, в отличие от многих собратьев из смежных направлений, не все, конечно, но уцелели и не превратились в престижные лофты и иные непрофильные активы. Космос даже сумел, пусть частично, адаптироваться к новой капиталистической реальности. Космос — действительно объединяющая идея.

Нет ничего лучше и романтичнее покорения внеземных цивилизаций. Только вот почему-то никакого единения не получается. Надувных космонавтов делать научились, а вот «наше все» — с этим не очень. Хотя пиара много, и бюджеты здесь, видно, немалые выделяются. И еще очень не хочется вновь догонять и перегонять Америку. Но в целом нужный и правильный праздник, в отличие от многих российских памятных дат.