Путин уволил первого замглавы ФСИН Рудого

Президент России Владимир Путин освободил от должности первого замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолия Рудого. Указ вступает в силу со дня его подписания. Причина увольнения не указывается.

«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Рудого Анатолия Анатольевича от должности первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний»,— говорится в документе.

ФСИН осуществляет функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Директора ФСИН назначает и освобождает от должности президент РФ.

Директору службы разрешено иметь шесть заместителей, в том числе первого заместителя. Они также назначаются и увольняются президентом.

Напомним, в октябре 2019 года директором ФСИН вместо отправленного на пенсию Геннадия Корниенко был назначен Александр Калашников, до этого возглавлявший УФСБ по Красноярскому краю. Источники “Ъ” предполагали, что его давний соратник и первый заместитель Анатолий Рудый покинет ведомство вслед за господином Корниенко.

Подробнее о перестановках читайте в публикации “Ъ” «Тюремщиков меняют на чекистов».