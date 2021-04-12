Контрактного управляющего Анапы привлекли к ответственности

В Анапе и в Краснодаре 71 детям-сиротам предоставлены благоустроенные квартиры. Это стало результатом проверки Анапской межрайонной прокуратуры.

«В связи с выявленными нарушениями прокурор направил в суд исковые заявления в интересах указанных лиц, в которых потребовал обязать министерство труда и социального развития края, а также администрацию Анапы предоставить гражданам специализированные жилые помещения», - говорится в сообщении краевой прокуратуры.

Возбуждены исполнительные производства, после чего на указанные цели выделены субвенции в размере более 58 млн руб. Краснодарским УФАС контрактный управляющий администрации Анапы привлечен к административной ответственности за нарушение порядка ведения реестра контрактов (ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. руб.

Размер средств на обеспечение в 2020 году жильем лиц из числа детей-сирот и исполнение судебных решений по искам прокурора увеличен с 58 млн до 111 млн руб., в том числе на 43,5 млн руб. за счет местного бюджета.

«В настоящее время с 71 лицом из числа детей-сирот заключены договоры найма специализированного жилого помещения, они обеспечены жилыми помещениями в Анапе и Краснодаре», - сообщили в надзорном ведомстве.

Дмитрий Михеенко