На аэропорт Братска претендует калининградская компания Русала

Торги по продаже акций аэропорта Братска, проходившие 9 апреля, признаны несостоявшимися. На них заявился только один участник — зарегистрированное в Калининграде ООО «Гершвин», 100% уставного капитала которого принадлежит ОК Русал. Первоначальная цена актива была установлена в 495,1 млн рублей. Предполагалось, что победителем торгов будет признан участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество.

На вопрос „Ъ“, может ли теперь актив перейти ООО «Гершвин», конкурсный управляющий авиакомпании «ВИМ-Авиа», ранее владевшей братским аэропортом, Вячеслав Кононов ответил: «Теоретически, да». Он пояснил, что для этого участник торгов должен будет выполнить ряд условий.

АК «ВИМ-Авиа» владела братским аэропортом с апреля 2017 года. Осенью 2018 года она была признана банкротом, а в отношении ее должностных лиц возбуждено уголовное дело по факту хищения денег пассажиров в размере 1 млн руб. Аэропорт Братска с 2016 года выступал поручителем по кредиту между «ВИМ-Авиа» и банком «Зенит» на сумму 3,04 млрд руб. В апреле 2018 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск правопреемника «Зенита» ООО «РНГО» о взыскании этой суммы с братского аэропорта.

Екатерина Еременко