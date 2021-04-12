В инфраструктуру ОЭЗ «Орел» вложат больше 1 млрд рублей

С 2021 по 2024 год в инженерную инфраструктуру особой экономической зоны промышленно-производственного типа (ОЭЗ) «Орел» планируется вложить 1,16 млрд руб. Об этом сообщили в управляющем ОЭЗ АО «Корпорация развития Орловской области».

Инвестировать в инфраструктуру планируется средства областного бюджета, строительство будет проходить в несколько этапов. В 2021 году планируется потратить 247 млн руб.: на дороги, освещение, ливневку, две трансформаторных подстанции, парковка на 110 машин.

Сейчас корпорация направила в «Орелгосэкспертизу» результаты инженерных изысканий для строительства инфраструктуры. Проектные и изыскательские работы выполнила компания «Стройтехпроект». После прохождения экспертизы корпорация объявит торги на строительство.

«Выделенные из бюджета деньги позволят сделать нам в ОЭЗ, территория которой составляет 152 га, резерв готовых площадей для предоставления под инвестпроекты. Мы рассчитываем, что все процедуры, связанные с экспертизой, завершатся к июню, а затем после конкурсных процедур начнутся строительно-монтажные работы»,— сообщил заместитель гендиректора корпорации Николай Шин.

Сергей Калашников