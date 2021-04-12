«Красное Сормово» спустит на воду сухогруз «Николай Леонов»

Завод «Красное Сормово» 14 апреля готовится спустить на воду шестой сухогруз проекта RSD59 «Николай Леонов», построенный для компании «Альфа». Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. После спуска судно пройдет швартовные и ходовые испытания и будет передан заказчику.

Сухогрузу присвоили имя нижегородского судостроителя Николая Леонова, который в течение десяти лет возглавлял сормовскую верфь.

Как ранее сообщалось, контракт на строительство сухогрузов для «Альфы» судоверфь заключила в конце 2019 года с Государственной транспортной лизинговой компанией. Все девять сухогрузов должны передать заказчику к ноябрю 2021 года.

Анастасия Еремина