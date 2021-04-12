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В Уфе продается колесо обозрения за 67,5 млн рублей

В Уфе выставлено на продажу колесо обозрения, находящееся рядом с ТРК «Иремель» на углу улиц Менделеева и Бакалинской. Объявление размещено на сайте Avito. Объект продается за 67,5 млн руб.

Колесо обозрения начало работать в 2015 году и является самым высоким в городе — его высота составляет 58 м. Аттракцион, который работает круглогодично, имеет 36 кабинок, оснащенных системой кондиционирования и обогрева, вместимостью по четыре человека каждая. Стоимость одного билета варьируются от 100 до 250 руб.

Влада Шипилова


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