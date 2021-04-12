Строители приступили к внутренней отделке храма Преображения Господня в Салехарде

В храмовом комплексе в честь Преображения Господня, который возводится в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) к празднованию десятилетия епархии, строители приступили к внутренней отделке храма. О ходе работ по строительству комплекса губернатору Дмитрию Артюхову рассказал архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай, сообщили в пресс-сулжбе регионального правительства.

«Строительные работы в храмовом комплексе не останавливаются. Сейчас строители заняты внутренним убранством храма. Продолжаются работы в здании дома причта и православной гимназии. После ее открытия там будут получать образование 275 ребят. Сегодня в Салехарде уже есть три православных класса - первый, второй и третий — на базе Обдорской гимназии»,— рассказал владыка.

Он отметил, что после строгих карантинных ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса, храмы вновь начинают проводить богослужения. «Церковь содержится за счет пожертвований, а так как многие храмы были долгое время пусты, то без помощи округа было бы крайне сложно справиться»,— подчеркнул архиепископ Николай. Господин Артюхов заверил, что правительство Ямала готово оказывать необходимую дополнительную помощь.

Напомним, строительство храма началось в 2012 году. Осенью 2019 года в комплексе произошел пожар. Огнем были повреждены строительные леса. Возгорание удалось ликвидировать менее, чем за полчаса.

В этом году Салехардская епархия будет отмечать десятилетие. Празднование начнется с богослужения 23 мая в самом большом на сегодняшний день храме на Ямале — в Ноябрьске. Основные мероприятия пройдут в Салехарде с 28 по 30 мая. Это праздничные службы в Храме Святых апостолов Петра и Павла, концертная программа с участием хора Валаамского монастыря, планируется фотовыставка.

Анастасия Реутова