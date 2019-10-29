В Салехарде горел строящийся храм Преображения Господня

В Салехарде (ЯНАО) в ночь на 29 октября загорелся строящийся храмовый комплекс в честь Преображения Господня на берегу реки Шайтанка. «Огнем были повреждены строительные леса площадью 5 кв.м. В 23:55 пожар был ликвидирован. В тушении были задействованы 13 человек личного состава и 4 единицы спецтехники МЧС. Причина пожара и ущерб устанавливаются», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЯНАО.

Строительство храма началось в 2012 году. По словам заместитель начальника отдела услуг АО «Ямалтрансстрой» Максим Лясин (генподрядчик строительства), к концу 2019 года на объекте проложат наружные инженерные сети и практически завершат фасадные работы. В 2020 году на Храмовом комплексе начнется благоустройство: во внутреннем дворе установят стелу, обустроят зону отдыха, дорожки и внутренний двор вымостят плиткой. Точная дата окончания строительства пока неизвестна.

Строительство храма обсуждалось 14 октября в Москве на совещании с архиепископом Николаем Салехардским и Ново-Уренгойским. Там приняли окончательные решения поиконостасу, материалам и его техническим характеристикам, а также священнослужители выбрали орнамент пола в центральной части верхнего храма, рассказали в пресс-службе салехардской епархии.

«С благословения архиепископа, общей концепцией исполнения элементов благоукрашения храма был выбран неовизантийский стиль. Над дизайн-проектом трудится творческий коллектив архитекторов, художников и искусствоведов, имеющих большой опыт работы на таких соборах, как Храм Христа Спасителя в Москве, Храм Святого Саввы на Врачере в Белграде (Сербия), Храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя в Сочи и другие», — добавил Максим Лясин.

Евгений Минин