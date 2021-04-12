Суд отказал ФНС в аресте счетов четырех физлиц при взыскании убытков в банкротстве шахты «Алексиевская»

Арбитражный суд Кемеровской области отказал в удовлетворении ходатайства Федеральной налоговой службы об аресте счетов четырех ответчиков в деле о банкротстве шахты «Алексиевская». Арест налоговая предлагалось наложить в обеспечении заявления налоговой о взыскании убытков с контролирующих лиц АО «Шахта "Алексиевская"».

ФНС направила заявление о взыскании 1,755 млрд руб. убытков с 19 контролирующих лиц «Алексиевской» 12 марта, в том числе, с ООО «Сибшахтмонтаж», ООО «Углетранс» и ООО «ТД "Авангард"», ООО «Угольная компания "Полысаевская"», бывшего конкурсного управляющего «Алексиевской» и других. Суд 17 марта согласился с заявителем и ввел в качестве меры обеспечения арест на недвижимое имущество, транспортные средства, доли в уставных капиталах и иное ценное имущество. Но в аресте денежных средств ответчиков было отказано.

Тем не менее, ФНС уже 31 марта направила в суд новое требование об аресте счетов четырех физических лиц — учредителей ООО «Углетранс» Ильи Гаврилова и Андрея Филиппова, замгендиректора этой компании Юрия Сазонова и бывшего управляющего директора ООО «Сибшахтмонтаж» Николая Чикалева. Как сообщил один из участников судебного заседания в понедельник, 12 апреля, представители ответчиков высказались против удовлетворения ходатайства со ссылкой на то, что 17 марта суд уже рассматривал этот вопрос в отношении всех ответчиков, отказал ФНС, и она могла бы оспорить именно этот отказ, а не подавать новое заявление. В итоге, суд отказал и новому требованию налоговой об аресте счетов.

Шахта «Алексиевская» в составе других предприятий угольной компании «Заречная», как и сама компания, была признана банкротом в ноябре 2017 года. В настоящее время имущественный комплекс предприятия выставлен на продажу уже в шестой раз за период конкурсного производства.

О том, как с руководителей шахты «Заречная» кредиторы потребовали 67 млрд руб., читайте в материале “Ъ-Сибирь” «"Заречной" добавили исков».

Игорь Лавренков, Кемерово