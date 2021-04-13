Прокуратура досчитала до одиннадцати

Государственное обвинение запросило для бывшего начальника управления капитального строительства администрации Челябинска Евгения Пашкова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, 11 лет лишения свободы со штрафом 75 млн руб. Наказание, которого требует прокуратура, намного строже, чем определенное судом для соучастника обвиняемого — экс-мэра областного центра и бывшего вице-губернатора Евгения Тефтелева, который получил три года колонии и штраф вдвое меньше запрошенного для Евгения Пашкова.



В Центральном районном суде Челябинска начались прения сторон по уголовному делу бывшего начальника капитального строительства администрации областного центра Евгения Пашкова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере за действия, входящие в его служебные полномочия (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как сообщают в прокуратуре Челябинской области, представитель ведомства, выступающий государственным обвинителем по делу, попросил судью признать экс-чиновника виновным и назначить ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также прокуратура потребовала оштрафовать подсудимого на 75 млн руб. и лишить права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение десяти лет.

По данным следствия, в сентябре 2015-го — апреле 2019 года Евгений Пашков, будучи начальником управления капитального строительства мэрии, вместе с главой Челябинска, а затем заместителем губернатора Челябинской области Евгением Тефтелевым получил от директора строительной компании и депутата гордумы Сергея Селещука 2,5 млн руб. За это вознаграждение чиновники, по версии правоохранителей, оказывали организации «общее покровительство» при заключении и исполнении муниципальных контрактов на возведение школы.

Евгения Пашкова задержали 11 декабря 2019 года, после чего заключили под стражу. В следственном изоляторе он пробыл десять месяцев. 7 октября 2020 года Центральный районный суд Челябинска изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий. Судебный процесс по его уголовному делу стартовал 20 октября. Вместе с тем прокуратура обжаловала изменение меры пресечения, и в ноябре Евгения Пашкова вернули под стражу.

В ходе расследования были арестованы имущество и деньги экс-начальника управления капитального строительства на общую сумму более 1,5 млн руб. Сообщалось, что обвиняемый признал вину частично, но не согласен с квалификацией дела и настаивает на том, что был посредником при передаче взятки, а не ее получателем.

Уголовное дело Евгения Тефтелева рассматривалось отдельно, поскольку он заключил досудебное соглашение со следствием. 28 октября Центральный районный суд признал бывшего главу города и экс-заместителя губернатора виновным по той же ч. 6 ст. 290 УК РФ и назначил ему наказание в виде трех лет колонии строгого режима со штрафом 37,5 млн руб. Этот приговор обжаловали обе стороны: прокурор настаивал на увеличении срока до шести с половиной лет, а штрафа — до 75 млн руб., защита просила заменить лишение свободы более мягким наказанием, подчеркивая, что их подзащитный — пожилой человек с многочисленными заболеваниями. Приговор не был изменен и вступил в силу в декабре. В марте стало известно, что Евгений Тефтелев полностью выплатил назначенный судом штраф.

В августе прошлого года следственные органы возбудили уголовное дело о разглашении тайны следствия из-за публикации в Telegram сканов досудебного соглашения и протокола допроса бывшего мэра. В документах говорится, что обвиняемый давал показания на других действующих и бывших чиновников, в частности на главу Челябинска Наталью Котову и бывшего заместителя губернатора Руслана Гаттарова.

Сергей Селещук, который, по данным следствия, дал взятку Евгению Тефтелеву и Евгению Пашкову, фигурирует в деле как свидетель. После задержания экс-чиновников его исключили из «Единой России» за «действие, дискредитирующее партию». Затем его исключили из гордумы на основании поданного им заявления. После этого он вступил в Партию роста.

Артур Якушко