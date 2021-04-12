На пультах телевизоров Samsung появились кнопки российских онлайн-кинотеатров

Компания Samsung начала оснащать телевизоры пультами дистанционного управления с кнопками быстрого доступа к онлайн-кинотеатрам Okko, Ivi и Megogo. Такие пульты будут поставляться со всеми аппаратами со Smart TV 2021 года в России, Белоруссии, Азербайджане, Армении и Грузии.

«Samsung продолжает пересматривать роль телевизора в современном мире, учитывая предпочтения людей и новые способы потребления контента. Мы гордимся, что отвечаем запросам локальных пользователей и поддерживаем актуальные форматы»,— приводятся в релизе слова вице-президента департамента потребительской электроники Samsung Electronics в России Дмитрия Карташева.

О причинах выбора именно Okko, Ivi и Megogo для специальных кнопок не сказано.

С 1 апреля на все телевизоры с функцией Smart TV, произведенные для России, должны быть предустановлены приложения российских онлайн-кинотеатров. Однако для пультов никаких законодательных обязательств не предусмотрено. В перечень необходимых к предустановке видеосервисов вошли помимо трех вышеупомянутых More.tv, Wink, Premier, Start, «Кинопоиск HD», «Смотрим», сервисы НТВ и «Первого канала».

Ранее компания Samsung в ходе обновлений системы начала устанавливать на смартфоны пользователей неудаляемые приложения «Яндекса». По мнению экспертов, обновление обусловлено коммерческими договоренностями компаний, а не новыми правилами, и прецедент должен привлечь внимание ФАС.

Подробнее о предустановленных программах читайте в публикации “Ъ” «Приложение, от которого невозможно отказаться».