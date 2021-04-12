Фонд капремонта Башкирии отобрал подрядчика для ремонта 29 домов в Уфе

Фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» по итогам аукциона намерен заключить контракт на капремонт общего имущества 29 многоквартирных домов Уфы с ООО «Бургеоинжиниринг», сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракт, который будет оплачен за счет взносов собственников квартир, начальной ценой 84,69 млн руб. за 84,27 млн руб. (дисконт 0,5%). Второй участник, сибайское ООО «Финансово-строительная корпорация "Альянс"» (принадлежит Раилю Абубакирову), был готов выполнить работы за такую же цену. В аукционе участвовали также нефтекамское ООО «Стандартстрой» (владелец — Мхитар Тонян) и ООО УЖКХ из Агидели (95% принадлежит Салавату Султанову, 5% — Руслану Мухамедзянову и Александру Вылгину). Заявку последнего претендента комиссия отклонила из-за превышения максимальной цены договора. Предложения этих компаний не указаны в протоколе рассмотрения заявок.

По условиям торгов, подрядчик должен до 1 декабря 2022 года отремонтировать сети водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и крыши домов. Дороже всего обойдется ремонт водоснабжения и водоотведения в девятиэтажном доме на улице Мушникова, 9 — 12,02 млн руб. Дешевле всего — ремонт водоснабжения и водоотведения в двухэтажном доме на улице Железняцкой, 37/4 — 291,65 тыс. руб.

ООО «Бургеоинжиниринг», по данным kartoteka.ru, зарегистрировано в октябре 2012 года. Компания занимается строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Владелец — Ильяс Исламов. В 2020 году выручка ООО составила 111,3 млн руб., чистая прибыль — 577 тыс. руб. У компании заключала один госконтракт на 245 тыс. руб. с администрацией Кушнаренковского сельсовета в 2017 году.

Майя Иванова