Компания «Южное горно-строительное управление» из Сочи выиграла тендер на обслуживание Челябинского метро

ЗАО «Южное горно-строительное управление», зарегистрированное в Сочи, выиграло торги по госконтракту на обслуживание недостроенного к настоящему моменту Челябинского метрополитена. Исходная сумма контракта составляла 199 млн руб., сочинская компания выиграла с предложением 171 млн руб.

Согласно тендерной документации, подрядчику предстоит с 26 апреля по 31 декабря текущего года откачивать из проложенных тоннелей воду, обеспечивать вентиляционную вытяжку выработок, выполнять весь комплекс работ по обслуживанию инфраструктуры, коммуникаций, поддерживать в рабочем состоянии системы безопасности режимного объекта.

Ранее торги по контракту приостанавливались УФАС по жалобе компании «Челябметростроя», которая ранее обслуживала Челябинский метрополитен. Предыдущий подрядчик отказывался передавать новому подрядчику оборудование и имущество, которое находится на балансе у «Челябметростроя», а также указывал на необходимость наличия ряда лицензий у будущего исполнителя контракта.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Южное горно-строительное управление» было зарегистрировано в Сочи в 2007 году, должность директора занимает Илья Пуголовок. Численность сотрудников – около 900 человек, отрасль деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. Выручка за 2020 год составила 2,24 млрд руб., прибыль – 12,1 млн руб.

Ольга Логинова