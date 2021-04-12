Пострадавший во время прыжка спортсмен из Казани находится в тяжелом состоянии

Юный спортсмен из Казани, который пострадал во время прыжка в воду на турнире «Кубок Кремля» в Москве, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов, передает ТАCC.

Напомним, инцидент произошел 10 апреля в бассейне спорткомплекса ЦСКА. Ребенок оступился при прыжке, после чего ударился головой о бетонную вышку, с которой и прыгал. При падении он получил тяжелые травмы. Его госпитализировали в больницу и ввели в кому. В данный момент он подключен к аппарату ИВЛ.

«Лучшими специалистами нашей страны в короткие сроки была проведена операция. Ситуация достаточно сложная, парень находится в тяжёлом состоянии. Маме спортсмена оказана моральная и финансовая помощь», — отметил министр.

В настоящее время мать ребенка находится в Москве, власти помогли ей снять квартиру рядом с больницей.

"Ъ-Казань"