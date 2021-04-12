На строительство газопроводов в Удмуртии в 2022-2032 годах выделят 733 млн рублей

С 2022 по 2032 годы в Удмуртии планируют построить 264 км газопроводов в 60 населенных пунктах. На это выделят 733 млн руб., сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Напомним, что в 2021 году в регионе действует прежняя программа, запущенная с 2019 года. В ее рамках должны построить 68 газопроводов за 223 млн руб.

«Благодаря инвестиционной программе на 2021-2025 годы с объемом финансирования 5,6 млрд руб. можно будет газифицировать 8,6 тыс. домовладений (квартир) в 139 населенных пунктах на территории 12 районов республики. В рамках проекта построят 28 межпоселковых газопроводов, их протяженность — 581 км и 780 км внутрипоселковых газораспределительных сетей»,— добавили в пресс-службе.