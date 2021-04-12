Жалобу на закупку трамваев для Челябинска перенаправили в центральный аппарат ФАС

Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области перенаправило жалобу на аукцион по поставке новых трамваев для Челябинска с начальной ценой 1,065 млрд руб. в центральный аппарат ведомства. Как сообщают в пресс-службе УФАС, все жалобы на закупки, стартовая цена по которым превышает 1 млрд, должны направляться в Москву.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», аукцион, заказчиком которого является ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», был приостановлен по жалобе ООО «Торговый дом “БКМ”» (Одинцово, Московская область). В компании считают, что конкурсная документация не ограничивает участие производителей ряда полунизкопольных трамвайных вагонов. Заявитель утверждает, что заявленным требованиям полностью соответствует только одна модель трамвая, производимая в России, - 71-623 Усть-Катавского вагоностроительного завода.