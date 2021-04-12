Численность населения Удмуртии за январь-февраль сократилась на 1,5 тысячи человек

За январь-февраль 2021 года численность населения Удмуртии сократилась на 1,51 тыс. человек. Это на 586 больше, чем за два месяца прошлого года, сообщает Удмуртстат. Отметим, что на 1 января 2021 года в республике постоянно проживали 1,49 млн человек.

За два месяца в республике родилось 2,12 тыс. детей, что на 151 меньше, чем за аналогичный период 2020 года, умерло 3,5 тыс. человек — на 541 больше, в том числе 10 детей в возрасте до 1 года. Основной причиной смерти населения являются болезни системы кровообращения, новообразования и несчастные случаи

Также за январь-февраль в Удмуртии зарегистрировали 902 брака, что на 33 меньше, чем за два месяца прошлого года. Число разводов уменьшилось на 117 и составило 744. Миграционная убыль составила 143 человека.