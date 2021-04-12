Прокуратура подтвердила выводы КСП Петербурга о финансовых нарушениях в «Исаакиевском соборе»

Прокуратура Санкт-Петербурга направила губернатору Петербурга Александру Беглову и в региональное МВД информацию о финансовых нарушениях в работе ГМП «Исаакиевский собор», ранее выявленных контрольно-счетной палатой города. После собственной проверки ведомство нашло ей полное подтверждение.

Об этом пишет Закс.Ру. Напомним, о нарушениях в финансовой деятельности ГМП «Исаакиевский собор» КСП заявила в прошлом году. В частности, в отчете палаты утверждалось, что директор «Исаакиевского собора» Юрий Мудров назначил сам себя на должность главного специалиста по экспозиционно-выставочной работе и начислял себе соответствующую заработную плату, при том, что такое назначение противоречило трудовому законодательству. Суммарно КСП насчитала 135 различных нарушений и более 200 млн рублей необоснованных трат.

Кроме направления информации о нарушениях губернатору и полицейским, прокуратура также вынесла представление на имя главы петербургского комитета по культуре.