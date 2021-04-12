Пензенские полицейские требуют 883 тыс. рублей от организаторов протестной акции

Пензенская полиция намерена взыскать через суд с координатора пензенского штаба Алексея Навального Антона Струнина и местного жителя Юрия Цепаева возмещение расходов за дополнительные выплаты работавшим на акции полицейским и потраченный ими бензин. В исковом заявлении указано, что господа Струнин и Цепаев должны солидарно выплатить 883,6 тыс. руб.

Как выяснил “Ъ-Средняя Волга”, иск подан в Первомайский районный суд Пензы. Как указано в заявлении, Антон Струнин и Юрий Цепаев организовали «несогласованное в установленном порядке публичное мероприятие», в не приняли участие примерно 750 человек.

В УМВД по Пензенской области пишут, что на митинг «в оперативном порядке» привлекались «значительные силы и средства для обеспечения общественной безопасности, в том числе дополнительный личный состав». Сотрудники полиции привлекались в нерабочее время.

За работу в выходной день полицейским выплатили 838,4 тыс. руб., еще 45,2 тыс. руб. было потрачено на топливо для спецтехники. Рассмотрение дела назначено на 16 апреля.

Антон Струнин сказал “Ъ-Средняя Волга”, что не понимает, почему должен оплачивать работу полиции. По его словам, 23 января была мирная акция протеста, которая не требовала усиленной работы полиции. «Какое-то количество полиции подразумевается, но это ее обычная работа. Непонятно, требовали ли от нас компенсации, если бы акцию согласовали»,— отмечает господин Струнин.