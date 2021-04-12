Прокуратура потребовала от мэрии Новосибирска определить места для выгула собак

В Новосибирске прокуратура подала исковое заявление к мэрии с требованием принять правовой акт, который регулирует места, где можно выгуливать домашних животных. Центральный районный суд иск удовлетворил, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Закон «Об ответственном обращении с животными» возлагает на орган местного самоуправления обязанность по установлению территорий, где можно гулять с собакой. По информации ведомства, администрация города не приняла соответствующий акт с 2019 года. Выгул собак «осуществляется в непредусмотренных для этих целей местах», в связи с чем нарушаются права жителей на благоприятную окружающую среду.

Законопроект был одобрен президентом в декабре 2018 года, вступил в силу в январе 2019 года. В нем предусмотрены меры по защите животных, а также по обеспечению безопасности и законных интересов граждан. В законе указаны нормы площадок и специально отведенных мест для выгула собак, правила содержания питомцев.

Екатерина Лукашевич