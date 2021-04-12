На работы по расчистке рек и берегоукреплению в текущем году на Кубани потратят 550 млн рублей

Расчистка русел рек, укрепление берегов и другие противопаводковые мероприятия, запланированные в 2021 году, будут финансироваться из бюджета региона, на эти цели выделено 550 млн руб., сообщает пресс-служба краевой администрации.

В настоящий момент на территории Кубани ведется расчистка рек Чамлык в Лабинском районе и Шедок в Мостовском районе. Планируется приступить к работам по расчистке рек Аше и Псезуапсе в Сочи, Малое Псеушхо в Туапсинском районе. Готовится проектная документация для расчистки рек Аргош в Отрадненском районе, Небуг в Туапсинском районе и Шепси в Туапсинском районе. Также в 2021 году начнутся противопаводковые и берегоукрепительные мероприятия на реке Псоу в селе Веселое федеральной территории Сириус. Подготовлена проектная документация на строительство трех гидротехнических сооружений на сочинских реках Дагомыс, Западный и Восточный Дагомыс.

Также в текущем году планируют начать строительство гидротехнических сооружений на реке Андрюк в Мостовском районе, в следующем году – на реках Абин Абинского района и Сукко в Анапе, проекты разрабатываются за счет средств краевого бюджета.

В 2020 году на берегоукрепление и расчистку рек было направлено около 300 млн руб. из федерального и краевого бюджета.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, уже состоялся аукцион на заключение госконтракта по ремонту и берегоукреплению приграничной реки Псоу, цена закупки составила146 млн руб.

Ольга Логинова