На ремонт берегоукрепления реки Псоу в Сочи потратят 146 млн рублей

Федеральное государственное водохозяйственное бюджетное учреждение (ФГВБУ) «Центррегионводхоз» объявило конкурс на проведение ремонта берегоукрепления реки Псоу в Адлерском районе Сочи. Начальная цена закупки составляет 146 млн руб. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Речь идет о капитальном ремонте четырехступенчатых габионных стен укрепления на участке от села Веселого до поселка Ермоловка (7,9 км). В этом году на работы планируется направить 95,2 млн рублей, в следующем – 50,7 млн рублей. Закончить работы победитель должен будет в декабре 2022 года.

Срок окончания подачи заявок – 3 марта 2021 года.

Как писал “Ъ-Кубань”, Краснодарскому краю из федерального бюджета в качестве субсидии было выделено 69,1 млн руб. на строительство инженерных сооружений для защиты Крымского района от паводков. На указанную сумму в районе должны построить 43 тыс. м инженерных сооружений, которые должны препятствовать негативному воздействию вод рек Адагум, Неберджай и Баканка. Срок сдачи в эксплуатацию – 2022 год. Распоряжение вступило в силу в с 1 января 2021 года.

Виктория Колганова