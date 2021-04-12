Удмуртия вошла в ТОП-20 регионов с самой высокой долговой нагрузкой населения

Удмуртия заняла 19 место среди регионов России по размеру показателя долговой нагрузки (ПНД) населения на 1 апреля. Он составил 28,55% и вырос с октября 2020 года на 0,14 процентных пункта (п.п.), сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). В целом по стране значение за полгода выросло на 0,52 п.п. — с 25,11% до 25,63%.

Наибольшие показатели ПНД на начало апреля отметили в Амурской (на 32,41%) и Кировской (на 30,43%) областях, Коми (30%), Новгородской области (29,75%), Красноярском крае (29,71%). Наименьшие — у заемщиков из Москвы (22,11%), Московской (22,67%), Смоленской (23,14%) и Брянской (23,15%) областей, а также из Санкт-Петербурга (23,3%).

Самый большой рост значения ПНД с октября 2020 года отметили в Хакасии (на 2,5 п.п.), Бурятии (на 1,63 п.п.), Тверской (на 1,51 п.п.), Новгородской (на 1,49 п.п.) и Кемеровской (на 1,22 п.п.) областях. Самое значительное снижение показателя отметили в Татарстане (на 0,61 п.п.), Пермском крае (на 0,56 п.п.), Адыгее (на 0,48 п.п.), Санкт-Петербурге (на 0,35 п.п.) и Башкортостане (0,23 п.п.)

«Действительно, средний ПДН российских заемщиков в последние полгода немного вырос, однако, в целом, остается на сравнительно низком уровне. При этом некоторый рост уровня долговой нагрузки во многом связан с последствиями пандемии и сокращением реальных доходов граждан. В свою очередь, более существенному росту ПДН препятствовало сокращение процентных ставок, которое наблюдалось в последнее время»,— отметил гендиректор НБКИ Александр Викулин.