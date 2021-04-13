Красноярский форум охватит Берлин и Сингапур Одной из основных тем дискуссий станет жизнь в постковидном мире

Красноярский экономический форум в 2021 году впервые пройдет в комбинированном формате – объединив более 6,5 тыс. участников как очно, так и в режиме онлайн. О том, какие делегации все-таки приедут в Красноярск, несмотря на пандемию, и о главных темах КЭФ рассказал вице-премьер правительства Красноярского края Сергей Верещагин.



– Сергей Викторович, глядя на программу КЭФ, можно отметить, что ограничения, направленные на предотвращение эпидемии, не только не уменьшили возможности по организации форума, но даже в чем-то расширили их: благодаря онлайн-форматам общения экспертные площадки КЭФ будут работать в Берлине, Сингапуре, Москве. Для Красноярского форума это ведь первый подобный опыт?

– Да, подобный опыт впервые для Красноярского экономического форума. Мировая пандемия изменила многое, что позволило информационным технологиям выйти на первый план в организации мероприятий различного уровня. Использование онлайн-формата в рамках организации форума дало нам возможность максимально расширить круг его участников. Проведение такого крупного события в комбинированном формате – это не только новый, но и полезный опыт для правительства края.

КЭФ-2021 охватит сразу нескольких часовых поясов благодаря студиям, которые организованы в Красноярске, Москве, Берлине и Сингапуре. Такой ход позволит привлечь к деловой программе значительное количество зарубежных спикеров. Гостями студий станут представители деловых и общественных объединений, науки, крупного бизнеса, политики, экономики и культуры. За счет привлечения экспертов из разных уголков мира мы надеемся сформировать общее видение на глобальные проблемы. Кстати, в числе участников форума лауреат Нобелевской премии по экономике Нуриэль Рубини, который в онлайн-формате примет участие в пленарном заседании.

Основной площадкой проведения форума станет многофункциональный комплекс Сибирского федерального университета, где будет обеспечено проведение очных мероприятий форума. Трансляцию ключевых событий можно будет посмотреть в интернете и на телевидении. Мы ожидаем, что форум соберет не менее 1 500 участников в очной форме и более пяти тысяч – на онлайн-платформах КЭФ.

– И все-таки часть гостей примет участие в форуме в формате офлайн. Делегации каких городов, стран или компаний предпочли прибыть в Красноярск и не работать в дистанционном формате?

– Конечно, Красноярский экономический форум, как и раньше, традиционно станет местом встречи представителей различных стран, которые заинтересованы в многостороннем сотрудничестве с Россией. На сегодняшний день мы получили подтверждение от 79 участников из 26 иностранных государств, делегации некоторых из них примут очное участие в форуме.

Также ожидается участие представителей более 40 международных деловых и общественных организаций, бизнес-компаний, часть из которых выступит в качестве спикеров деловой программы форума. В числе подтвердивших участие: Ассоциация европейского бизнеса, Фонд имени Конрада Аденауэра, Корейско-российский деловой совет, Японский бизнес-клуб, Всемирный фонд дикой природы (WWF), Федеральная палата экономики Австрии, представители официальных и деловых кругов КНР и другие делегации.

Кроме того, в рамках российско-германского перекрестного года «Экономика и устойчивое развитие» на различных тематических площадках форума состоятся экспертные дискуссии и деловые встречи с ведущими представителями промышленных, деловых и научных кругов Германии. В рамках КЭФ мы постараемся осветить перспективные направления развития сотрудничества между нашими странами.

КЭФ-2021 охватит сразу несколько часовых поясов благодаря студиям, которые организованы в Красноярске, Москве, Берлине и Сингапуре

– Традиционно одной из задач КЭФ являлась презентация тех широких инвестиционных возможностей, которые готов предоставлять Красноярский край. С учетом комбинированного формата проведения форума такая цель ставится и на этот раз?

– Тема инвестиционного развития всегда остается в фокусе нашего внимания. Красноярский экономический форум, безусловно, станет площадкой для обсуждения возможностей, которые открываются для бизнеса. Мы будем подробно обсуждать данный вопрос в рамках наших деловых мероприятий.

Привычная экспозиция форума в этом году станет виртуальной. Информация о компаниях, проектах и направлениях развития будет доступна в сети интернет для всех желающих на сайте форума. Мы постарались сохранить привычный формат выставки, где будут представлены стенды наших ведущих промышленных групп, в рамках которых они расскажут о своей работе. Виртуальная экспозиция будет содержать информацию об инвестиционных проектах, реализуемых на территории Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тыва.

Кроме того, планируется проведение уже ставшего для КЭФ традиционным форматом роуд-шоу инвестиционных проектов Енисейской Сибири. Руководители ведущих российских компаний презентуют планы по реализации масштабных инвестиционных инициатив в различных отраслях. В рамках презентации планируется показать проекты, включая проекты КИП «Енисейская Сибирь», которые сегодня перешли к непосредственной реализации, а также новые инвестиционные инициативы.

В числе участников форума лауреат Нобелевской премии по экономике Нуриэль Рубини

– Одна из главных тем форума – жизнь в постковидном мире. Планируется ориентировать работу форума на выработку глобальных решений или сосредоточиться на последствиях для национальной экономики?

– Последствия пандемии запустили процессы изменения инфраструктуры мировой и национальной экономики, где часть секторов замедлили свой рост или вообще остановились. Во многом эти процессы глобальны и характерны для всех стран, столкнувшихся с ограничениями. При этом на первый план вышла «новая» экономика, основанная на развитии и внедрении технологий. Для России эта тема не нова, но необходимо принять более решительные меры для повышения эффективности уже запущенных процессов и искать новые точки роста.

В связи с этим главным вопросом, который пройдет через все мероприятия КЭФ, станет вопрос о том, как наиболее быстро и эффективно преодолеть последствия кризиса и адаптировать инфраструктуру национальной экономики под реалии постковидного мира. Предметом обсуждения станут масштабные перемены в жизни людей. Нам важно найти системные решения, которые в условиях кризиса окажут поддержку не только бизнесу, но и каждому человеку. В рамках работы форума планируется обсудить механизмы государственно-частного партнерства с целью реализации инвестиционных проектов и поддержки социально-экономического развития.

Совместно с экспертами со всего мира мы обсудим ключевые аспекты сотрудничества, которые будут актуальными во время выхода из пандемии и на этапе последующего роста экономики. Без сомнения, нам важно понять, как налаживать международную связь после пандемии, но ключевая цель – сформировать наш, российский взгляд на происходящее в мировой экономике.