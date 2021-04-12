Citroen представил новую модель C5 X

Citroen C5 X. Фото: Citroen

Citroen C5 X. Фото: Citroen

Дизайн автомобиля выполнен в стилистике показанного в 2020 году Citroen C4 последнего поколения, но в основе новинки лежит платформа EMP2 от седанов Peugeot 508 и DS 9. Переднеприводный C5 X получит подвеску Progressive Hydraulic Cushions, в которой обычные амортизаторы дополнены гидравлическими ограничителями хода, а в топовых версиях модель оснастят активной подвеской, подстраивающейся под покрытие впереди. В оснащение войдет и автопилот уровня Level 2 (автомобиль может самостоятельно удерживать полосу движения, выбирать полосу для опережения попутного транспорта, а также парковаться без вмешательства со стороны водителя).

В линейку моторов войдут бензиновые 1,2- и 1,6-литровые агрегаты PureTech неназванной пока мощности, а также гибридная 225-сильная силовая установка на базе мотора 1.6 и электродвигателя. Все двигатели сочетаются только с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Новый Citroen получит цифровую панель приборов с проекционным экраном, мультимедиа MyCitroen Drive Plus последнего поколения и другие опции.

Выпуск Citroen C5 X будет налажен в Китае на мощностях совместного предприятия Dongfeng Citroen. Поставки автомобилей китайского производства в Европу начнутся во второй половине 2021 года, а о появлении модели в России не сообщается.