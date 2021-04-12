На ремонт подсветки Канавинского моста направят до 117 млн рублей

Муниципальное предприятие «Инженерные сети» объявило аукцион по выбору подрядчика для реконструкции архитектурно-художественной подсветки на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 117 млн руб.

Заявки принимаются до 19 апреля, аукцион пройдет 22 апреля. По условиям технического задания, подрядчику предстоит смонтировать подсветку на мосту до 15 июля.

Как ранее сообщалось, создание архитектурной подсветки в Нижнем Новгороде обойдется в 228 млн руб. Кроме Канавинского моста, планируется подсветить пешеходные мосты на Похвалинском и Зеленском съездах, фасады зданий на Нижневолжской набережной, площади Минина и Пожарского, памятники Петру Первому, Козьме Минину на площади Минина и Пожарского, Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому на площади Народного единства и памятник Ленину на площади Ленина.

Анастасия Еремина