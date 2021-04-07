Архитектурная подсветка появится на зданиях в центре Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде сформировали перечень зданий и памятников, где смонтируют архитектурно-художественную подсветку в преддверии 800-летия города, сообщили в пресс-службе правительства региона. Концепция подсветки разрабатывается.

Решено, что к августу в городе подсветят Канавинский мост, пешеходные мосты на Похвалинском и Зеленском съездах, фасады зданий на Нижневолжской набережной, площади Минина и Пожарского, памятники Петру Первому, Козьме Минину на площади Минина и Пожарского, Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому на площади Народного единства и памятник Ленину на площади Ленина.

Предполагается, что на Канавинском мосту появится динамическая цветная подсветка, которая позволит создавать разные сценарии по разным поводам.

Также подсветка появится на улице Большой Покровской на участке от площади Минина до Малой Покровской. Сейчас готовится перечень зданий, которые нужно выделить парадной и повседневной архитектурно-художественной подсветкой. После этого разработают проект для каждого здания.

Как ранее сообщалось, создание архитектурной подсветки в Нижнем Новгороде обойдется в 228 млн руб.

Анастасия Еремина