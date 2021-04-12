Объявлен конкурс на проектирование дополнительного выезда с промузла «Осенцы»

ГБУ «Управление дорожного проектирования» объявило конкурс на разработку проектной документации для строительства дополнительного выезда с промышленного узла «Осенцы». Максимальная цена контракта определена в 2,9 млн руб. Победителя определят 19 мая.

Как указано в техническом задании, протяженность участка строительства составит 3,2 км. Ширина двухполосной проезжей части — 2х3,5 м, материал покрытия — асфальтобетон. Проект должен быть разработан в течение 105 календарных дней после заключения контракта.

Осенцовский промузел, расположенный в Пермском районе, занимает 200 га. Рядом находятся крупные предприятия — «СИБУР» и «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». На территории имеется развитая сеть инженерных коммуникаций, налажено транспортное сообщение. Для дальнейшего развития площадку планируется модернизировать. Минтранс совместно с ГКУ «Центр безопасности дорожного движения» и ГБУ «Управление дорожного проектирования» уже разработали транспортную модель дополнительного выезда с промузла Осенцы через улицу Леонова.

В августе 2020 года глава региона Дмитрий Махонин подписал с управляющим директором ООО «СИБУР» Павлом Ляховичем соглашение о взаимодействии при создании на базе промузла в Осенцах особой экономической зоны (ОЭЗ).