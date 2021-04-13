Кубок Гагарина донесли до финала

Первым финалистом нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина стал его действующий обладатель. В полуфинальной серии play-off ЦСКА в четвертый раз подряд одолел своего самого принципиального соперника — СКА. Новый раунд главного противостояния отечественного хоккея он завершил в шестом матче, который выиграл на чужой площадке — 2:0.

Завершившееся противостояние продолжило, может быть, самый странный из свежих трендов КХЛ. Вот есть два могучих, два абсолютно равных по возможностям клуба-гранда, представляющих Западную конференцию. Но почему-то их частые, понятно, пересечения в полуфинальной стадии play-off вот уже более чем полдесятилетия все время оборачиваются успехом того гранда, что представляет Москву, а не Санкт-Петербург. В 2015 году СКА совершил легендарный подвиг, вытащив серию против ЦСКА, в которой уступал — 0:3. Потом он еще раз взял Кубок Гагарина. Но именно в 2017 году ЦСКА неожиданно оступился до полуфинала на «Локомотиве», и столкновение гигантов не состоялось. А когда в 2016-м, 2018-м, 2019-м до него доходило, верх брали исключительно москвичи. Взяли и сейчас, хотя ход серии намекал на то, что СКА намерен провернуть трюк шестилетней давности, «поднявшись» с 0:3. Но даже нагнать ушедшего вперед конкурента не вышло — ЦСКА, уйдя в отрыв и проиграв две встречи подряд, поставил точку в шестом матче.

Он долго проходил в такой стилистике, что казалось, в его символ непременно должно превратиться большинство, которое ЦСКА заработал в середине стартового периода. Одну из двух минут он безуспешно пытался расставиться в чужой зоне, вторую провел на своей половине площадки, делая попытки раскатиться.

Ну да, страх допустить даже крохотный ляп, некстати оступиться тут давил на всех. И мысль, что с перцем в этой игре будет туго, не могла не прийти в голову.

И вдруг сразу после без толку проведенного гостями большинства что-то произошло — то ли с ними, то ли со СКА. У ворот петербуржцев вдруг стало безумно жарко. Сигнал подало ведущее звено ЦСКА: Максим Мамин классно вывел на ворота Максима Шалунова, а тот с висящим на плечах Динаром Хафизуллиным прошивал Магнуса Хелльберга — голкипер устоял. Чуть ли не в следующей атаке Хелльбергу помогла штанга — ее лизнула шайба после почти смертельного выстрела Брендана Лайпсика. А за этим выстрелом последовал эпизод, когда вратарю СКА пришлось в течение нескольких секунд вступить в игру полдесятка раз. Причем, скажем, Сергей Андронов, как до него Максим Шалунов, разбирался с ним с глазу на глаз, находясь возле пятачка.

После отдыха СКА, впрочем, показал, что и он готов играть энергично, в бодром темпе и достаточно остро.

А еще показал, что в его составе есть группа хоккеистов, которые достаточно классно владеют коньками и клюшкой, чтобы, даже если их вроде бы контролирует пара соперников, обнаруживать тонкие места в чужих построениях и проникать туда, откуда ЦСКА может грозить беда. Но теперь неплох был московский голкипер Ларс Юханссон.

А беда случилась как раз со СКА. Игра уже снова успокоилась, шла в размеренном ритме. И тут в абсолютно безобидной ситуации Хелльберг, матерый, сыгравший массу важных матчей вратарь, решил метнуться к заднему борту, чтобы подобрать шайбу и начать атаку своей команды. И он не подумал посмотреть, кто летит к тому же участку площадки. А летел туда Лайпсик, и пас от Хелльберга достался именно ему. Дальше был перевод на Шалунова, и удивительно «горячий» в нынешнем play-off форвард, давным-давно не уходивший со льда, не набрав по крайней мере очко за результативность, конечно, не промахнулся. Для него поразить цель из такого комфортного положения было делом техники.

А на последней минуте второго периода расклад для СКА из просто сложного трансформировался в критический. Четвертая тройка ЦСКА была, как ей и полагается, не слишком заметной, но «взорвалась» вовремя.

Вернее, «взорвался» 20-летний Максим Соркин. До сих пор никогда в жизни не забивавший в play-off, он смело срезал угол и попер на Хелльберга. Мощная фигура шведа, создавалось впечатление, закрыла наглухо весь ближний угол. Однако Соркин смог поднять шайбу, а вслед за этим дождался честно заслуженного везения: она долго скакала по плечу, по спине Хелльберга, но опустилась туда, куда хотел нападающий ЦСКА,— за «ленточку».

СКА, его тренер Валерий Брагин, возглавляющий еще и сборную страны, разумеется, изо всех сил старались что-то изменить в заключительном периоде. Но в действительности после того гола Соркина все уже было ясно: разбазаривающий отрыв в две шайбы в маленьком шажке от финала play-off ЦСКА, идеально вышколенный своим наставником Игорем Никитиным,— это что-то из области фантастики, а не реальной современной КХЛ.

Соперник ЦСКА в финале Кубка Гагарина определится в серии, в которой «Авангард» выигрывает у «Ак Барса» — 3:2. Шестой ее матч пройдет сегодня.

Алексей Доспехов