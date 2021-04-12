Здание Конюшенного ведомства в Петербурге могут включить в программу аренды за 1 рубль

В Смольном рассматривают вариант передать инвестору историческое здание Конюшенного ведомства на Конюшенной площади по программе «Аренда памятника за 1 рубль». Окончательная схема вовлечения постройки в инвестиционный оборот еще не утверждена.

Об этом пишет «Деловой Петербург». Источники издания в правительстве города отмечают, что, несмотря на аварийное состояние Конюшенного ведомства, возможное его включение в программу аренды сопряжено с рядом сложностей, связанных с необходимостью рекультивации грунтов и потенциальным оформлением права собственного города на памятник в дальнейшем. Кроме того, срока реставрации в 7 лет, закрепленный в арендной программе, может оказаться недостаточным.

Здание Конюшенного ведомства фактически находится на консервации с 2000-х годов. Ранее оно было закреплено за Музеем истории Петербурга, сейчас формально оно передано ГБУ «Агентство по развитию имущественного комплекса». Готовых проектов его реставрации в настоящий момент не существует.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что в Эрмитаже назвали сроки планируемого завершения реставрации здания Санкт-Петербургской Биржи.