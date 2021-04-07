Названы сроки планируемого завершения реставрации здания Санкт-Петербургской Биржи

Восстановление фасадов Санкт-Петербургской Биржи на стрелке Васильевского острова должно завершиться к концу 2021 года. Затем реставрационные работы переместятся внутрь здания.

Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на главу Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского. Господин Пиотровский подчеркнул, что поэтапная реставрация здания позволяет минимизировать риски и исключить недобросовестные действия подрядчиков. Он добавил, что сейчас работы идут «нормально».

Реставрация исторического здания Санкт-Петербургской Биржи идет с 2014 года. Здесь планируется разместить музей геральдики.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что реставрацию фасадов Гатчинского дворца планируется завершить в 2022 году.