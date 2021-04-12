Болельщики ФК «Кубань» выкупили с торгов эмблему клуба

Краснодарская общественная организация «Объединенный клуб футбольных болельщиков «Кубань» приобрела с торгов товарный знак – эмблему футбольного клуба «Кубань», сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Цена сделки составила 1 млн руб.

Приобретенная болельщиками эмблема зарегистрирована в Роспатенте как черно-белое изображение – футбольный мяч, колосья пшеницы, название «Кубань» и дата основания клуба – 1928 год.

Одновременно с торгов продано аналогичное изображение эмблемы ФК «Кубань», выполненное с использованием желтого и зеленого – клубных цветов «Кубани». Полихромный товарный знак приобрел Александр Масалыгин, предложивший за эмблему 15 млн руб.

В марте этого года болельщики объявляли сбор средств для выкупа эмблемы клуба. «Это та частичка разбившейся «Кубани», которая неразрывно связывает общую историю. Мы должны ее сохранить. Для ветеранского движения, для фанатов, детского футбола, для нескольких поколений людей, оставлявших свои сердца на трибунах стадиона»,— говорится в обращении, опубликованном на сайте клуба футбольных болельщиков «Кубани».

Анна Перова, Краснодар