Нижегородских почтальонов увольняют за отказ торговать продуктами

В Дзержинске (Нижегородская область) 40 работников заявили, что их увольняют из-за отказа торговать товарами народного потребления. По данным Государственной инспекции труда (Роструд), руководство дзержинского почтамта меняет условия трудового договора. По новым правилам, почтальоны будут обязаны не только доставлять населению пенсии и другие денежные средства, но и продавать продукты и бытовые товары.

В Роструде считают такие требования незаконными, так как квалификационным справочником рабочих профессий не предусмотрено включение в должностные обязанности почтальона реализацию товаров народного потребления. Также незаконным признано увольнение сотрудников, отказавшихся выполнять новые требования. Создана межведомственная рабочая группа по вопросам нарушения трудовых прав почтальонов.

«Почту России» обязали до 5 апреля 2021 года отменить требования по продаже почтальонами продуктов и бытовых товаров. Так как в инспекцию труда подтверждения об устранении нарушений не поступили, начата проверка исполнения предписания. Если выяснится, что оно так и не было исполнено, «Почте России» грозит административный штраф в размере в100-200 тыс. руб.

Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, в 2020 году в Дзержинске суд уже признавал АО «Почта России» виновным в нарушении трудового законодательства. Компания была оштрафована на 80 тыс. руб. за привлечение почтальонов к торговле продуктами. В «Почте России» тогда настаивали, что продажа розничных товаров на дому – часть социальной функции организации, и сотрудники получают прибавку к зарплате в размере 6% от товарооборота в месяц.

Андрей Репин