Академия и ее художества

Вереница главных ежегодных кинонаград миновала последнюю заставу перед «Оскаром»: свои премии вручила Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA). Академики честно соблюли обещание бороться за расовое и гендерное разнообразие. Несмотря на это, Юлия Шагельман убедилась в том, что досужие опасения насчет удушающего «засилья политкорректности» в кинонаградах пока безосновательны.

Самый длинный в истории кино наградной сезон, затянувшийся из-за связанных с пандемией переносов основных премий и увеличенного периода голосования, подходит к концу. На сегодняшний день свои награды раздали все организации, по которым принято корректировать оскаровские прогнозы: еще 10 апреля кроме премий BAFTA в «технических» номинациях были вручены призы Гильдии кинорежиссеров США (DGA). Впереди только церемонии награждения Американской ассоциации монтажеров и Американского общества кинооператоров, которые, конечно, важны для специалистов в соответствующих областях, но широкую публику интересуют меньше. Финальный раунд оскаровского голосования начнется 15 апреля и закончится 20 апреля, а сама церемония, ставящая финальную точку киногода, состоится 25 апреля.

Премия BAFTA занимает в этом календаре особое место. С одной стороны, это региональная кинонаграда вроде французского «Сезара» или испанского «Гойи», с другой — исторически сложилось так, что списки номинантов BAFTA и «Оскара» во многом пересекаются, поэтому британская премия выступает последним оракулом в оскаровских прогнозах. Так, четыре из пяти фильмов, выдвигавшихся в категории «Лучший фильм» на BAFTA, входят и в соответствующую оскаровскую номинацию.

Поэтому победа на BAFTA «Земли кочевников» Хлои Чжао, считай, окончательно закрепила за этим фильмом будущий главный «Оскар» — будет очень большим сюрпризом, если его отдадут другой картине.

Едва ли не более важно и то, что Хлоя Чжао помимо получения BAFTA за режиссуру стала лучшим режиссером полнометражного фильма по версии DGA (где она также всего вторая женщина после Кэтрин Бигелоу, награжденной в 2011 году за «Повелителя бури», которой это удалось). За всю историю премий режиссерской гильдии, которые вручаются с 1938 года, только восемь лауреатов не получали потом «Оскар» за режиссуру (последний раз — в прошлом году), и только 18 картин, поставленных лауреатом DGA, не становились потом лучшим фильмом года.

Нынешняя премия BAFTA также является индикатором важнейшего тренда в киноиндустрии последних нескольких лет — на повышение расового и гендерного разнообразия, впервые обозначившегося в 2016 году, когда социальные сети наводнил хештег #OscarSoWhite, под которым американскую Киноакадемию критиковали за преобладание белых номинантов, и набравшего силу вместе с движениями MeToo и Black Lives Matter. BAFTA также не избежала критики, особенно в прошлом году, когда в актерских номинациях была только одна темнокожая претендентка Синтия Эриво, а среди номинантов-режиссеров не было ни одной женщины. В ответ на это британская академия внесла в свои правила 120 поправок, которые заработали уже в прошлом году. В частности, было увеличено количество возможных претендентов в категориях «Лучший британский фильм» и «Лучший режиссер» и в актерских номинациях, чтобы, соответственно, увеличить шансы тех, кто раньше мог в них просто-напросто не попасть.

Также изменения коснулись самой процедуры отбора фильмов и голосования за них: срок ознакомления с номинирующимися картинами увеличен, а голосующим членам академии вменено в обязанность посмотреть их все (звучит, конечно, удивительно, но такое бывает далеко не всегда и не на всех премиях). Результаты этих нововведений были заметны уже на стадии объявления номинаций. Так, четыре из шести номинированных режиссеров — женщины: рекорд не только для BAFTA, но и для всех других кинопремий, а 21 из 24 выдвинутых на награды актеров номинировались впервые. Также в первый раз за всю историю премии все номинанты в категории «Восходящая звезда» для начинающих актеров оказались британцами, причем самых разных культурных и национальных бэкграундов. Награда в итоге досталась 18-летней дебютантке Бакки Бакрай, сыгравшей в фильме «Рокс».

Британский патриотизм победил и в номинации «Лучшая мужская роль» — в ней приз достался сэру Энтони Хопкинсу (для него это уже третья BAFTA за роль в кино, а всего — пятая, если считать почетную премию за многолетние достижения), а не Чедвику Боузмену, обласканному всеми прочими наградными институциями. Это доказывает, что опасения, связанные с «засильем политкорректности» на премиях, в общем беспочвенны. Академики явно выбирали своего фаворита не по цвету кожи, так как отдали предпочтение Хопкинсу перед актером Ризом Ахмедом, даром что последний — британец пакистанского происхождения.

Впрочем, вряд ли выбор британцев изменит расклад на «Оскаре» — голливудские коллеги, конечно, почтут память Боузмена, скоропостижно скончавшегося прошлым летом и пользовавшегося, несмотря на краткость своей профессиональной карьеры, большим уважением в индустрии.

Среди других неожиданностей BAFTA можно отметить то, что британка Кэри Маллиган, которая сейчас является фавориткой оскаровской категории «Лучшая актриса», на родине не была даже номинирована (при этом «Девушка, подающая надежды», в которой она сыграла главную роль, была провозглашена «Лучшим британским фильмом»). В этой номинации победила американка Фрэнсис Макдорманд: с одной стороны, это еще один кирпичик и в без того прочное основание для потенциального триумфа «Земли кочевников», а с другой — новая неизвестная в соперничестве актрис за «Оскар». Шансы Маллиган подкрепляются наградой Critics Choice, Виолы Дэвис — премией Гильдии киноактеров, Андры Дей — «Золотым глобусом», а Макдорманд — всей ее репутацией, и теперь вот еще и BAFTA. Чьи козыри окажутся сильнее, узнаем уже менее чем через две недели.