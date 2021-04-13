Академия и ее художества

Вереница главных ежегодных кинонаград миновала последнюю заставу перед «Оскаром»: свои премии вручила Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA). Академики честно соблюли обещание бороться за расовое и гендерное разнообразие. Несмотря на это, Юлия Шагельман убедилась в том, что досужие опасения насчет удушающего «засилья политкорректности» в кинонаградах пока безосновательны.
Самый длинный в истории кино наградной сезон, затянувшийся из-за связанных с пандемией переносов основных премий и увеличенного периода голосования, подходит к концу. На сегодняшний день свои награды раздали все организации, по которым принято корректировать оскаровские прогнозы: еще 10 апреля кроме премий BAFTA в «технических» номинациях были вручены призы Гильдии кинорежиссеров США (DGA). Впереди только церемонии награждения Американской ассоциации монтажеров и Американского общества кинооператоров, которые, конечно, важны для специалистов в соответствующих областях, но широкую публику интересуют меньше. Финальный раунд оскаровского голосования начнется 15 апреля и закончится 20 апреля, а сама церемония, ставящая финальную точку киногода, состоится 25 апреля.
Премия BAFTA занимает в этом календаре особое место. С одной стороны, это региональная кинонаграда вроде французского «Сезара» или испанского «Гойи», с другой — исторически сложилось так, что списки номинантов BAFTA и «Оскара» во многом пересекаются, поэтому британская премия выступает последним оракулом в оскаровских прогнозах. Так, четыре из пяти фильмов, выдвигавшихся в категории «Лучший фильм» на BAFTA, входят и в соответствующую оскаровскую номинацию.
Едва ли не более важно и то, что Хлоя Чжао помимо получения BAFTA за режиссуру стала лучшим режиссером полнометражного фильма по версии DGA (где она также всего вторая женщина после Кэтрин Бигелоу, награжденной в 2011 году за «Повелителя бури», которой это удалось). За всю историю премий режиссерской гильдии, которые вручаются с 1938 года, только восемь лауреатов не получали потом «Оскар» за режиссуру (последний раз — в прошлом году), и только 18 картин, поставленных лауреатом DGA, не становились потом лучшим фильмом года.
Нынешняя премия BAFTA также является индикатором важнейшего тренда в киноиндустрии последних нескольких лет — на повышение расового и гендерного разнообразия, впервые обозначившегося в 2016 году, когда социальные сети наводнил хештег #OscarSoWhite, под которым американскую Киноакадемию критиковали за преобладание белых номинантов, и набравшего силу вместе с движениями MeToo и Black Lives Matter. BAFTA также не избежала критики, особенно в прошлом году, когда в актерских номинациях была только одна темнокожая претендентка Синтия Эриво, а среди номинантов-режиссеров не было ни одной женщины. В ответ на это британская академия внесла в свои правила 120 поправок, которые заработали уже в прошлом году. В частности, было увеличено количество возможных претендентов в категориях «Лучший британский фильм» и «Лучший режиссер» и в актерских номинациях, чтобы, соответственно, увеличить шансы тех, кто раньше мог в них просто-напросто не попасть.
Также изменения коснулись самой процедуры отбора фильмов и голосования за них: срок ознакомления с номинирующимися картинами увеличен, а голосующим членам академии вменено в обязанность посмотреть их все (звучит, конечно, удивительно, но такое бывает далеко не всегда и не на всех премиях). Результаты этих нововведений были заметны уже на стадии объявления номинаций. Так, четыре из шести номинированных режиссеров — женщины: рекорд не только для BAFTA, но и для всех других кинопремий, а 21 из 24 выдвинутых на награды актеров номинировались впервые. Также в первый раз за всю историю премии все номинанты в категории «Восходящая звезда» для начинающих актеров оказались британцами, причем самых разных культурных и национальных бэкграундов. Награда в итоге досталась 18-летней дебютантке Бакки Бакрай, сыгравшей в фильме «Рокс».
Британский патриотизм победил и в номинации «Лучшая мужская роль» — в ней приз достался сэру Энтони Хопкинсу (для него это уже третья BAFTA за роль в кино, а всего — пятая, если считать почетную премию за многолетние достижения), а не Чедвику Боузмену, обласканному всеми прочими наградными институциями. Это доказывает, что опасения, связанные с «засильем политкорректности» на премиях, в общем беспочвенны. Академики явно выбирали своего фаворита не по цвету кожи, так как отдали предпочтение Хопкинсу перед актером Ризом Ахмедом, даром что последний — британец пакистанского происхождения.
Среди других неожиданностей BAFTA можно отметить то, что британка Кэри Маллиган, которая сейчас является фавориткой оскаровской категории «Лучшая актриса», на родине не была даже номинирована (при этом «Девушка, подающая надежды», в которой она сыграла главную роль, была провозглашена «Лучшим британским фильмом»). В этой номинации победила американка Фрэнсис Макдорманд: с одной стороны, это еще один кирпичик и в без того прочное основание для потенциального триумфа «Земли кочевников», а с другой — новая неизвестная в соперничестве актрис за «Оскар». Шансы Маллиган подкрепляются наградой Critics Choice, Виолы Дэвис — премией Гильдии киноактеров, Андры Дей — «Золотым глобусом», а Макдорманд — всей ее репутацией, и теперь вот еще и BAFTA. Чьи козыри окажутся сильнее, узнаем уже менее чем через две недели.