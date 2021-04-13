Макак играет мозгом

Neuralink, стартап, ставящий своей задачей соединить мозг с микрочипом, продемонстрировал видеозапись, на которой макак по имени Пейджер играет в простенькую видеоигру Mind Pong. Необычное в этой записи вот что: Пейджер играет усилием мысли — в его мозг с двух сторон вживлены микрочипы.

Пейджер не новичок в этой игре, он давно обучился — и неплохо — пользоваться джойстиком, но на сей раз джойстик ему и не нужен. Ему достаточно представлять, будто он поднимает руки вверх и вниз, и это позволяет ему играть.

«Первый продукт Neuralink позволил парализованным пользоваться смартфоном — набирать на нем быстрее, чем здоровые люди набирают большими пальцами»,— написал в твиттере Илон Маск.

Идея, на которой работает Neuralink, выглядит несложно: сперва надо разобрать, с помощью каких мозговых сигналов макак Пейджер управляет джойстиком, а потом научиться эти сигналы преобразовывать в работу джойстика. С использованием записи данных мозга во время работы с джойстиком математическими методами калибруется работа декодера, далее специалисты начинают разбираться с паттернами нейронной активности макака.

Стартап, сооснователем которого выступил Илон Маск, ставит своей целью наладить связь между живым мозгом и электронным чипом и таким образом помочь больным с деменцией, болезнью Альцгеймера, в состоянии после инсульта или травмы обрести надежду вернуть некоторые навыки. Однако Маск и его сотоварищи подчеркивают, что до реальных, технически совершенных образцов еще очень, очень далеко.