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На видеонаблюдение на ЕГЭ потратят до 54,9 млн рублей

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Институт развития образования Башкирии на конкурсе 28 апреля отберет подрядчика видеосъемки и видеозаписи проведения государственной итоговой аттестации в 11-х классах в текущем году, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 54,98 млн руб. Цена контракта оценивается в 30%, квалификация участника закупки, в том числе наличие финансовых ресурсов, оборудования и опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации — в 70%.

Контракт действует до конца года. Подрядчик должен установить 1,44 тыс. объектов видеонаблюдения в 102 пунктах проведения экзаменов, в том числе, предоставить запасное оборудование в виде стационарных ПК, ноутбуков, коммутаторов и так далее. В каждом учебном заведении нужно установить от пяти до 21 программных-аппаратных комплексов.

Майя Иванова


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