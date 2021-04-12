Компания из Ижевска задолжала сотрудникам почти 450 тысяч рублей

ООО «Уралтехпродукт» из Ижевска задолжало сотрудникам зарплату с декабря по февраль 2021 года на сумму более 434 тыс. руб. Деньги выплатили после вмешательства прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

Кроме того, директора компании и юрлицо привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы). Сумма штрафов составила 10 тыс. руб. и 30 тыс. руб. соответственно. Кроме того, работникам организации выплатили компенсацию за несвоевременную оплату труда.