12 апреля, понедельник
Войти в профиль
Ижевск. Удмуртия

Коротко

Новости

все новости

Событие

Сотрудники администрации Октябрьского района Ижевска предоставили неполные декларации

13 муниципальных служащих администрации Октябрьского района Ижевска привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

«Установлены многочисленные случаи представления муниципальными служащими неполных, недостоверных сведений о доходах, об имуществе и банковских счетах за 2017-2019 гг. Кроме того, выявлены факты ненадлежащего исполнения своих обязанности должностным лицом районной администрации, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений среди служащих, которым в ряде случаев при наличии оснований не инициировались проверки достоверности и полноты представленных сведений об имущественном положении»,— говорится в сообщении.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Новости компаний

Интервью

Первые лица

Мероприятия

Интервью

Мы в социальных сетях

Профиль пользователя