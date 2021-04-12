Сотрудники администрации Октябрьского района Ижевска предоставили неполные декларации

13 муниципальных служащих администрации Октябрьского района Ижевска привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

«Установлены многочисленные случаи представления муниципальными служащими неполных, недостоверных сведений о доходах, об имуществе и банковских счетах за 2017-2019 гг. Кроме того, выявлены факты ненадлежащего исполнения своих обязанности должностным лицом районной администрации, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений среди служащих, которым в ряде случаев при наличии оснований не инициировались проверки достоверности и полноты представленных сведений об имущественном положении»,— говорится в сообщении.