В Ижевске соцработницу из частной фирмы подозревают в краже украшений на 500 тысяч рублей

37-летнюю сотрудницу частной компании по предоставлению социальных услуг из Ижевска подозревают в краже украшений из квартиры клиентов на 500 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. За данное преступление предусмотрено до шести лет лишения свободы.

По версии следствия, подозреваемая осуществляла уход за пенсионеркой. Когда родственники пожилой женщины вышли из квартиры, злоумышленница проникла в одну из комнат и похитила ювелирные украшения, которые затем сдала в ломбарды.